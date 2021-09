Schuhtrends 2021 – Ohne diese Schuhe geht im Herbst gar nichts

In Chunky Boots durch den Regen

Schon vergangenen Herbst waren Chunky Boots, also Stiefel, deren Sohlen dick und gerne mit Profil sein dürfen, die liebsten Begleiter vieler Frauen. Für die kommende Saison bleiben sie im Schuhschrank erhalten. Dabei erinnern die aktuellen Formen etwas an Gummistiefel, da der Schaft aktuell etwas höher ist als bei Chelseaboots. Die Sohle ist dick, daher der Name «chunky» was auf Deutsch so viel wie «klobig» heisst. Dabei müssen die Schuhe aber nicht ganz so klobig sein wie die von Chiara Ferragni (Titelbild). Sie können auch schlichter sein, wie die von Influencerin Giulia De Lellis: