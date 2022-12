Neymar teilt nach WM-Aus Whatsappchats mit Teamkollegen auf Instagram

Nach WM-Out : «Ohne Erlaubnis» – Superstar Neymar teilt Whatsapp-Chats mit Teamkollegen

Brasilien scheiterte im Penaltyschiessen an Vizeweltmeister Kroatien. Nach dem Spiel veröffentlichte Star-Kicker Neymar Chatverläufe mit seinen Mitspielern.

Nach dem Spiel war die Trauer bei den Brasilianern riesig.

Darum gehts Brasilien schied gegen Kroatien im WM-Viertelfinal aus.

Nach dem Spiel veröffentlichte Neymar Whatsapp-Chats mit seinen Mitspielern.

Er wollte damit den Zusammenhalt im Team demonstrieren.

Brasiliens Superstar Neymar hat nach dem Aus bei der Fussball-WM in Katar private Chats mit einigen seiner Teamkollegen veröffentlicht. In seiner Instagram-Story postete der Superstar Teile der Unterhaltungen mit Captain Thiago Silva sowie Verteidiger Marquinhos und Offensivspieler Rodrygo. «Ohne deren Erlaubnis», wie der 30-Jährige selbst schreibt. «Damit ihr seht, wie sehr wir es gewollt haben und wie sehr wir zusammengehalten haben.»

Weiter schrieb er, dass er viele Nachrichten in diesen Chats geschrieben habe. Er sei sehr traurig. «Wir müssen stärker sein, um voranzukommen, und ich bin sicher, dass wir mit der Unterstützung der Fans stärker zurückkommen werden», schrieb der 30-Jährige in seiner Story.

1 / 4 «Ich veröffentliche diese Chats ohne die Erlaubnis meiner Mitspieler», erklärte Neymar in seiner Story. «Ein Elfmeter wird nicht verändern, was ich über dich denke», schrieb Neymar seinem PSG-Teamkollegen Marquinhos. Mit den Worten «Du wirst ein Star werden» munterte Neymar Real-Kicker Rodrygo nach seinem Penalty-Fehlschuss auf.

Aufmunternde Worte für Penalty-Versager

In den Nachrichten versucht Neymar, seine Mitspieler nach dem Viertelfinal-Aus in Katar aufzumuntern. Beim 2:4 im Elfmeterschiessen gegen Kroatien hatten Marquinhos und Rodrygo ihre Strafstösse verschossen. Beiden macht er keine Vorwürfe. «Ein Elfmeter wird nicht verändern, was ich über dich denke. Ich bin für immer bei dir und du weisst das», schreibt er etwa an Marquinhos, mit dem er bei Paris Saint-Germain zusammenspielt.

An den 21-jährigen Rodrygo von Real Madrid schreibt Neymar, dass dieser ein «Star» sei und eines Tages noch einen Pokal nach Brasilien bringen werde. «Es ist eine Ehre, Teil deiner Karriere zu sein», so der Superstar zum Real-Kicker. Mit Captain Thiago Silva tauschte sich der Stürmer nach der Pleite über Instagram aus. «Ich wollte dir diesen Pokal wirklich geben. Du, ich und Dani (Alves, Anm. d. Red.) haben so viel verdient», so der PSG-Star zu seinem ehemaligen Teamkollegen.

Silva antwortete, dass er es nicht glauben könne, dass sie verloren hätten. «Es ist beschissener, als ich es mir vorgestellt habe», so der Chelsea-Akteur. Was noch offen ist, ist, ob Neymar nach der Viertelfinal-Pleite in der Seleção weitermacht. Zu einem möglichen Karriereende äusserte sich der Superstar noch nicht.

