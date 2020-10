«The Doc»Ohne es zu wissen, schwebt Ramon (19) in Lebensgefahr

Die Medikamente, die Ramon im Spital gegen seine Kopfschmerzen erhalten hat, zeigen keinerlei Wirkung. Dabei hatte alles auf das Wetter als Auslöser hingedeutet. Doch das war offensichtlich nicht schuld an den heftigen Schmerzen des 19-Jährigen, der mittlerweile fix und fertig ist. Als er im Sprechzimmer seines Hausarztes in Tränen ausbricht, ist der alarmiert: Er weiss, dass sein Patient nicht einfach so weint – und löchert ihn mit Fragen.