Ohne Fahrausweis unterwegs – Mann muss 225’000 Franken Strafe zahlen

Einem reichen Aserbaidschaner wurde letztes Jahr in Genf der Führerausweis aufgrund seines fahrunfähigen Zustands und wegen Verletzung von Verkehrsregeln abgenommen. Laut dem «Walliser Boten» reiste der Mann, der einen Wohnsitz in Genf hat, trotzdem mit seinem Audi am Weihnachtstag über den Grenzübertritt Gondo in die Schweiz ein. Dort geriet er prompt in eine Kontrolle. Dabei stellten die Grenzwächter fest, dass er ohne Fahrausweis unterwegs war. Er wurde zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu 1750 Franken verurteilt. Zudem musste er in Genf eine Busse von 10’000 Franken zahlen.