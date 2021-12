Demenzkranker Fan – Ohne Fussball ist die Gesundheit dieser 95-Jährigen gefährdet

Catherine Owen ist 95 Jahre alt und leidet an Demenz.

Catherine Owen ist 95 Jahre alt und leidet an Demenz. Die Witwe unterstützt seit 60 Jahren die Wolverhampton Wanderers im Stadion. Trotz des Todes ihres Ehemannes Anfang 2021, der ein grosser Supporter der Wolves war, blieb Catherine ihrem Verein treu und darf nach der Pandemie nun endlich wieder ins Molineux Stadium. Bei den Spielen des aktuell Achten der Premier League rückt die Krankheit der 95-Jährigen in den Hintergrund.

Der Lockdown in England und die Schliessungen der Stadien verschlechterte Owens Gesundheit. So wollte ihre persönliche Betreuerin Dianne Carnell, die 95-Jährige so bald als möglich wieder ins Stadion bringen: «Sobald wir uns auf die Sitze setzten, verblasste diese Demenz und die echte Cath kam heraus. Ihrem Gesang zuzuhören, war unglaublich.»