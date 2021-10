My Lovestory – «Ohne gemeinsames Gamen wäre ich vor Sehnsucht gestorben»

1 / 10 Robin (28) hat die 23-jährige Lexi im Internet kennengelernt. Privat Nach dem ersten Treffen in Lexis Heimat Los Angeles war klar: Sie wollen zusammen sein. Privat Doch dann kam der Travel Ban: Bewohner*innen des Schengenraums durften nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen. In einer Facebookgruppe für Paare in Fernbeziehungen sucht Robin Unterstützung. Privat

Darum gehts Robin (28) streamt gerne auf der Online-Plattform Twitch. Dort hat er seine Freundin Lexi (23) kennengelernt.

Schnell verlieben die beiden sich ineinander, obwohl Robin in Zürich und Lexi in Los Angeles wohnt.

Die Entfernung ist kein Problem, genauso wenig wie die Pandemie – obwohl Corona es dem Paar nicht leicht gemacht hat.

«Über 9500 Kilometer trennen mich und meine Freundin. Doch das ist uns egal, weil wir uns lieben. Es hat von Anfang an Klick gemacht – im wahrsten Sinne des Wortes, denn letztes Jahr habe ich zufällig auf Lexis Twitch-Kanal geklickt und war sofort verzaubert. Ihre lebensfrohe Art und ihr Humor haben es mir angetan.

Nach dem ersten Kontakt ging alles relativ schnell, wir haben viel miteinander geschrieben und telefoniert. Wir hatten eigentlich fast rund um die Uhr Kontakt. Schnell wurde uns klar, dass da mehr ist und wir es miteinander versuchen wollen. Ganz romantisch habe ich mich dann dazu entschieden, am Valentinstag zu ihr zu fliegen. Wir hatten tolle Tage zusammen und ich habe mich noch mehr in sie verliebt. Wir haben viele Ausflüge unternommen, gemeinsam Fortnite gespielt und viel erlebt.

Schlupfloch in der Travel-Ban-Verordnung

Kaum zurück in der Schweiz, war mir klar, dass ich sie wieder sehen muss, doch leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aufgrund des Travel Bans durfte ich nicht mehr in die USA und Lexi auch nicht zu mir in die Schweiz. Das war eine wirklich sehr harte Zeit. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und habe ein Schlupfloch in den Verordnungen gefunden: Wenn ich in ein Land reise, das nicht von dem Ban betroffen ist, sollte ich nach der Quarantäne ganz normal einreisen dürfen.

Gesagt, getan. Ende Oktober habe ich meine Sachen gepackt und habe ganz alleine 14 Tage in Istanbul in Hotel-Quarantäne verbracht, um danach endlich wieder bei meiner Lexi zu sein. Es war nicht einfach, aber ich hätte noch viel mehr für sie in Kauf genommen. Sie in meinen Armen zu halten, hat mich den ganzen Corona-Stress der Reise vergessen lassen. Wir haben dann drei Wochen zusammen in den USA verbracht, bevor ich wieder in die Schweiz zurückgeflogen bin.

Datenight via Videocall

Eine Fernbeziehung ist nie einfach, aber wir machen das richtig gut. Lexi und ich telefonieren viel und tauschen uns über unseren Alltag aus, um die Distanz zwischen uns nicht wachsen zu lassen. Lecker essen ist unser Ding, also haben wir ein Ritual: Wir bestellen uns gegenseitig ein Überraschungs-Essen nach Hause und machen dann eine Datenight vor der Kamera. Ausserdem schicken wir uns oft Geschenkpäckli mit kleinen Überraschungen – so haben wir immer etwas, worüber wir uns freuen können. Ausserdem schauen wir gleichzeitig die selben Videos und spielen gemeinsam oder gegeneinander Games.

Wir lassen den anderen an allem teilhaben, indem wir uns immer Fotos schicken – so sind wir virtuell immer zusammen. Und natürlich sehen wir uns jeden Tag in einem längeren Videochat. So vergeht die Zeit bis zum nächsten Wiedersehen schneller und wir spielen trotz Entfernung eine aktive Rolle im Leben des anderen.

Doch demnächst ist auch dieses Kapitel endlich zu Ende, denn schon bald werde ich zu Lexi fliegen und mit ihr und ihrer Familie Weihnachten feiern. Und das Beste an allem: Anfang nächsten Jahres kann sie endlich zu mir in die Schweiz. Ich könnte nicht glücklicher sein!»

