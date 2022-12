SBB-Ticketautomaten sollen verschwinden

Umsetzung unklar : Ohne Handy kein Billett mehr – Ticketautomaten im ÖV verschwinden

Tickets für Bus und Bahn wird es in naher Zukunft nur noch in digitaler Form geben: Dies bestätigte Thomas Ammann vom ÖV-Tarifbranchenverband Alliance Swisspass gegenüber SRF News. Der Grund: Die Zahl der Verkäufe über die Automaten ist stark rückläufig, die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer kauft ihre Billette digital via Smartphone oder Computer.