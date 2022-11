Effingen AG: Ohne Handy wäre er aufgeschmissen gewesen

Der Lenker des Lieferwagens kam nach der Ausfahrt aus dem Bözbergtunnel von der Fahrbahn ab. Er wurde durch die Kollision leicht verletzt und wurde in ein Spital gebracht.

Bei Effingen AG wurde am Freitagnachmittag eine Notrufsäule auf der Autobahn A3 umgefahren.

Auf der Autobahn A3 bei Effingen wurde am Freitagnachmittag eine Notrufsäule umgefahren. Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte, war ein 45-jähriger Fahrzeuglenker aus der Region Basel gegen 16.15 Uhr mit seinem Lieferwagen unterwegs, als er nach der Ausfahrt aus dem Bözbergtunnel aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. In der Folge fuhr er die Notrufsäule um und kam einige Meter später an der Böschung zum Stillstand.