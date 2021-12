Pferd fällt in Jauchegrube – «Ohne Hilfe hätten wir Cindy wohl nie da rausgebracht»

Am Dienstag stürzte auf einem Bauernhof in Liestal ein Pferd in eine Jauchegrube. Wie die Polizei Baselland mitteilte, durchbrach die 14-jährige Stute Cindy eine Abdeckung über der Jauchegrube.

Am Dienstagnachmittag fiel auf einem Bauernhof in Liestal ein Pferd in eine Jauchegrube. Wie die Polizei Baselland auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, durchbrach die 14-jährige Freiberger-Stute namens Cindy eine Abdeckung über der Jauchegrube. Das 900 Kilogramm schwere Tier fiel in die Grube und steckte ab dem Oberkörper in Gülle, so die Polizei. Spezialistinnen und Spezialisten der Stützpunktfeuerwehr Liestal, das Feuerwehr-Inspektorat, der Grosstier-Rettungsdienst und ein Tierarzt waren im Einsatz.