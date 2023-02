Viele träumen davon, ohne Hosen arbeiten zu gehen

Wenn Menschen von der Arbeit träumen, dann sind es oft Alpträume: Zuspätkommen, Ärger haben, ersetzt werden oder auch: ohne Hosen zur Arbeit gehen. Ein deutscher Jobvermittler hat weltweit die häufigsten Arbeitsträume der Menschen eruiert und eine Top-Ten-Liste erstellt. Sie stützt sich auf die Häufigkeit von Google-Suchanfragen, so heisst es in der Medienmitteilung.

Der Traum, ohne Hosen zur Arbeit zu kommen, sei ein altes Thema, sagt Traumexpertin Inbaal Honigman im Interview mit dem Jobvermittler Cvapp.de. Der Hosen-Traum könne in vielen Situationen auftauchen. «Viele Menschen träumen davon, in der Schule, bei einem Vortrag oder sogar auf ihrer eigenen Hochzeit keine Hosen anzuziehen», sagt sie. Es sei eine Möglichkeit für das Gehirn, unterbewusst auszudrücken, wie beängstigend eine Situation ist. In diesem Fall: die Arbeitsplatz-Situation. «Der beste Weg, dies zu stoppen, ist, das Problem im richtigen Leben anzugehen. Man braucht wahrscheinlich eine Pause von der Arbeit oder zumindest eine Bestätigung von den Kollegen, dass man seinen Job gut macht.»