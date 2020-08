So sieht das Samsung Galaxy Note20 Ultra aus. 20Min

Darum gehts Samsung hat ein neues Gerät in ihrer Note-Serie auf den Markt gebracht.

Das Handy heisst Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Es verfügt über einen neuen S-Pen, mit welchem man direkt auf dem Bildschirm zeichnen und schreiben kann.

20 Minuten hat das Gerät getestet.

Seit letztem Freitag ist Samsungs neues Mega-Smartphone, das Galaxy Note20 Ultra, in der Schweiz erhältlich. Es handelt sich dabei um eines der grösseren Handys des Herstellers, denn es kommt mit seinem 6,9-Zoll-Bildschirm gleich gross daher wie das Flagship der S-Serie, das Galaxy S20 Ultra. Auch in den restlichen Dimensionen ähneln sich die beiden Geräte stark. So ist das Note20 Ultra 8,1 Millimeter dick und wiegt 208 Gramm, während das S20 Ultra 8 Millimeter dick ist und 220 Gramm wiegt.

In einem Punkt unterscheiden sich die beiden Handys aber deutlich, und es handelt sich dabei auch gleich um das Haupt-Feature des Note20 Ultra: der neue S-Pen. Dieser ist direkt in das Telefon eingelassen und kann mittels kurzem Druck mit einem Finger aus dem Gehäuse gelöst werden. Dabei wird automatisch der Pen-Modus im Smartphone aktiviert. So werden dem Nutzer ein Haufen an Funktionen angeboten, darunter das Erstellen von Notizen, die genaue Auswahl eines Screenshot-Fensters oder die Möglichkeit, mittels der App «Penup» rasch und einfach digitale Zeichnungen zu erstellen.

Wie mit einem Zauberstab

Tatsächlich funktioniert der S-Pen einwandfrei. Man merkt deutlich, dass Samsung hier nochmals über die Bücher gegangen ist und einen elektronischen Stift entworfen hat, bei dem es sich tatsächlich so anfühlt, als würde seine virtuelle Tinte direkt auf den Bildschirm laufen. Verzögerungen gibt es bei einer Latenz von neun Millisekunden praktisch keine mehr.

Ausserdem hat sich auch die Software der Samsung-Notes-App deutlich verbessert. So funktioniert die Handschrifterkennung äusserst gut, und man muss sich beinahe schon Mühe geben, so hässlich zu schreiben, dass das Gerät die Schrift nicht mehr entziffern kann. In den meisten Fällen funktioniert es problemlos, das Handgeschriebene in einen Drucktext zu formatieren.

Der Stift kann aber auch für einige weitere Funktionen des Telefons genutzt werden. So wird er für die Kamera beispielsweise zu einem Selfie-Selbstauslöser. Ausserdem kann man das Handy mittels verschiedenster Wischbewegungen des Stifts bedienen – und sich dabei ein wenig wie ein Zauberer mit Zauberstab fühlen, denn der Bildschirm muss dabei nicht einmal berührt werden. Die Entscheidung, ob eine solche Bedienung sinnvoll ist oder von aussen eher seltsam aussieht, ist dabei dem Nutzer selbst überlassen.

Hülle? Eine gute Idee

Aber auch vom S-Pen einmal abgesehen kann sich das Note20 Ultra blicken lassen. Das einzig Negative, das man in Bezug auf die Kamera des Handys erwähnen kann, ist die riesige Kamerabeule auf der Rückseite des Telefons. Diese steht stark hervor und macht es beinahe unmöglich, das Handy ohne Hülle zu benutzen. Wie Wired.com es ausdrückt: «Ohne Hülle zu leben, bedeutet, in Angst zu leben.»

Ansonsten zeigt die Kamera eine solide Performance. Tatsächlich ist Samsung die Probleme, die sich beim S20 Ultra vor allem beim Autofokus gezeigt haben, beim Note20 Ultra angegangen und hat sie beinahe eliminiert. Während das S20 Ultra noch immer mit Fokusproblemen kämpft, funktioniert dies beim Note20 Ultra um einiges schneller und besser.

Das sind die Kameras

Unterstützt wird dies durch die Dreifachkamera auf der Rückseite des Telefons. Darunter befindet sich ein 12-Megapixel-Weitwinkelobjektiv, eine 12-Megapixel-Telefoto-Kamera mit 50-fach-Zoom und eine 108-Megapixel-Hauptkamera. Auf der Vorderseite ist das Telefon mit einer 10-Megapixel-Selfie-Kamera ausgestattet.

Alles in allem also ein solides Telefon – wäre da nicht die 4500-mAh-Batterie im Gehäuse versteckt. Mit dieser müssen nämlich sowohl der S-Pen als auch der grosse 120-Hz-Bildschirm auskommen, was an manchen Tagen äusserst knapp werden kann. Stellt man die Bildwiederholungsrate allerdings auf 60 Hz ein und nutzt den Stift nur spärlich, kann das Telefon bei normalem Gebrauch von morgens bis abends durchhalten. Bei einer Wiederholungsrate von 60 Hz lässt sich die Bildschirmauflösung übrigens ähnlich wie beim S20 Ultra auf WQHD mit einer Auflösung von 30’881’440 Pixel einstellen, was den Bildschirm äusserst scharf und definiert erscheinen lässt.

Für wen ist das Handy?

Im Schweizer Handel ist das Samsung Galaxy Note20 Ultra für 1279 Franken in den Farben Mystic Bronze und Mystic Black erhältlich. Aber wer sollte sich das Gerät für diesen Preis anschaffen? Das Note20 Ultra ist wohl hauptsächlich für Leute interessant, die beim Gedanken an den S-Pen aufgeregt werden. Dieser ist gleichzeitig das Haupt-Feature und das grösste Verkaufsargument des Telefons.

Aber auch für Nutzer, die nicht planen, den S-Pen regelmässig zu nutzen, kann das Handy von Interesse sein. Der grosse Bildschirm und die gute Kameraausstattung allein sind schlagfertige Argumente für das Telefon. Ausserdem ist es etwas günstiger als das Samsung Galaxy S20 Ultra, das im Handel zwischen 1349 und 1549 Franken kostet. Wer sich aus all diesen Features aber nicht viel macht, ist auch mit den günstigeren Versionen der S-Series, dem Galaxy S20 (999 Franken) oder dem Galaxy S20+ (1099 Franken), gut beraten.