Viele Schweizer stehen den Impfstoffen von Moderna und Co. aber kritisch gegenüber. Ende November wollten sich in einer repräsentativen Umfrage nur rund die Hälfte der Befragten impfen lassen.

Das sagte Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit, in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag».

Das BAG will bis im Sommer 6 Millionen Schweizer impfen können.

Laut BAG sollen im Januar in der ganzen Schweiz erste Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt werden.

Schon ab Januar sollen in der Schweiz erste Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt werden. Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), geht gemäss einem Interview in der «NZZ am Sonntag» davon aus, dass die Impfaktion ein halbes Jahr dauern wird. Pro Tag sollen bis zu 70’000 Impfungen durchgeführt werden, bis im Sommer sollen 6 Millionen Schweizer geimpft werden können – «oder alle, die das wollen», sagt Masserey.