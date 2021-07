Impfdurchbruch - «Ohne Impfung hätten wir in Kürze Tausende Corona-Tote mehr»

Experten sagen, die bisher in der Schweiz veröffentlichten Zahlen seien sogar noch etwas tiefer als erwartet. Todesfälle gab es fast ausschliesslich in der Gruppe der über 80-Jährigen.

300 Erkrankungen, 78 Hospitalisationen und 18 Tote trotz vollständiger Impfung bis am 22. Juli 2021. Das ist die Schweizer Bilanz seit Beginn der Impfkampagne. Ein Blick auf die Altersverteilung und die Verteilung nach Geschlecht zeigt: Wie bei den Ungeimpften steigen auch bei den doppelt Geimpften die Fälle, die Hospitalisationen und die Todesfälle mit dem Alter an. Von den 18 gemeldeten Todesfällen waren 17 über 80 Jahre, ein Mann zwischen 50 und 59 ist ebenfalls verstorben.

«Es hat nie jemand gesagt, dass die Impfung 100 Prozent Schutz bietet»

Für Kopf ist klar: «Ohne diese Impfung hätten wir aufgrund der Delta-Variante in Kürze wieder mehr tägliche Hospitalisationen als in der Spitze der zweiten Welle und tausende Corona-Tote mehr, wie eine Modellierung der Situation in England zeigt.» Dass die absoluten Zahlen von Impfdurchbrüchen mit steigender Impfquote hoch gehe, sei «so sicher wie das Amen in der Kirche» gewesen.