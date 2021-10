Patricia Kelly an Covid erkrankt : «Ohne Impfung wäre ich heute in einer anderen Situation»

Die Sängerin liegt auf der Covid-Station einer Düsseldorfer Klinik. Ihr gehe es besser, postet Patricia Kelly. Aber: «Ich bin drei Tage durch die Hölle gegangen.»

Die Fans sorgen sich um sie: Patricia Kelly liegt auf einer Covid-Station in Düsseldorf. Dort wurde sie am Wochenende eingeliefert, wie die deutsche Zeitung «Bild» schreibt. Der Grund: Corona mit schwerem Verlauf. Dabei hatte die 51-jährige Sängerin bereits Covid-19 und wurde danach geimpft. Es handelt sich bei ihr also um einen Impfdurchbruch.