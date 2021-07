Sara Kulka ist in psychiatrischer Klinik - «Ohne Instagram wäre ich schon früher depressiv geworden»

«Ich bin in einer psychiatrischen Akutklinik» – Mit diesem Statement überrascht Sara Kulka ihre Follower und Followerinnen am Dienstag auf Instagram.

Die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Sara Kulka (31) hat schon immer offen mit ihren Followerinnen und Followern auf Instagram über ihre psychischen Probleme gesprochen. Dabei ging es meist um ihre Depressionen und Panikattacken. Am Dienstag hat die Mutter zweier Kinder ihre Community dennoch überrascht, als sie in einer Insta-Story verkündete, dass sie zurzeit in stationärer Behandlung sei. «Ich bin in einer psychiatrischen Akut-Klinik, die mir sehr hilft», so Sara.