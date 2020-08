Bizarres Video aus Spanien Ohne Mundschutz unterwegs – Männer verhalten sich wie Hunde

Lieber lächerlich wirken, als eine Busse zu zahlen – das haben sich wohl zwei Spanier ohne Gesichtsmaske gedacht, als sie von der Polizei angehalten wurden.

In der spanischen Provinz Asturien gaben sich zwei Personen vor der örtlichen Polizei als Hunde aus. Grund: Sie wurden von den Beamten aufgefordert, eine Maske anzuziehen.

Ein absurder Vorfall in der Stadt Cangas de Onís im nordspanischen Asturien sorgt für Gelächter: Zwei Männer, die am Samstagnachmittag auf der Hauptstrasse spazierten, wurden von Polizisten angehalten. Die beiden Männer waren ohne Mundschutz unterwegs – dafür hätte ihnen eine Busse gedroht. Als die Beamten sie wegen der fehlenden Mund-Nase-Schutzmaske konfrontierten, gingen die erwachsene n Männer in die Knie und begannen, sich wie Hunde zu verhalten.