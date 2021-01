Mit verschärften Regeln will sich Grossbritannien vor der Ausbreitung der neuen Virusstämme schützen.

Mit rund 100’000 Briten, die sich derzeit im Ausland befinden, dürfte die Lage an den Flughäfen chaotisch werden.

Diese Massnahmen kündigte der britische Verkehrsminister für nächste Woche an.

Das Chaos an den Flughäfen ist vorprogrammiert. Grossbritannien erlässt ab nächster Woche neue Einreisebestimmungen, die es in sich haben. Passagiere aus allen internationalen Reisezielen müssen ein negatives Covid-19-Testresultat vorweisen, bevor sie nach England abfliegen dürfen. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein, wie Verkehrsminister Grant Shapps mitteilte. Die Regelung gilt auch für Zug- und Schiffsreisende – und natürlich auch für Touristen.

Unabhängig davon, ob das Resultat negativ ist, müssen sich alle Einreisenden für zehn Tage in Selbstisolation begeben. Die Massnahmen sind laut Shapps notwendig, um sich gegen die Ausbreitung neuer Virusmutationen zu schützen.

100’000 Briten derzeit im Ausland

Ein offizieller Starttermin wurde nicht bestätigt. Die britische Boulevardzeitung «Daily Mail» schreibt, dass die Bestimmungen wohl am Mittwoch oder Donnerstag in Kraft treten. Mit anderen Worten haben nun etwa 100’000 sich im Ausland befindende Briten fünf Tage Zeit, ihre Rückreise ohne diese verschärften Bestimmungen anzutreten. Viele davon seien in Touristen-Hotspots wie Dubai oder auf den Malediven unterwegs.