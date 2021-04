Dies hat das Basler Erziehungsdepartement in einem Schreiben vom 9. April mitgeteilt. Der Elternbrief kam bei vielen aber erst am Sonntag und vereinzelt überhaupt nicht an.

Seit Montag müssen in Basel-Stadt Kinder, die Symptome aufweisen, «die für eine Corona-Erkrankung sprechen», wie es in einem Elternbrief heisst, einen negativen Test vorweisen, um Kindergarten oder Primarschule besuchen zu dürfen. Darunter zählen auch leichte Erkältungssymptome wie Schnupfen. Die Regelung gilt auch für Tagesstrukturen, Kindertagesstätten und Tagesfamilien.

Gemäss des Elternbriefs des Erziehungsdepartements sind die neu erhältlichen Selbsttests in dieser Situation nicht zulässig. «Diese sollen nur bei Personen ohne Krankheitssymptome präventiv verwendet werden», heisst es darin. Wird ein Kind mit Verdachtssymptomen nicht getestet, muss es sich zuhause für zehn Tage in Isolation begeben und mit ihm zusammen auch enge Kontaktpersonen im gleichen Haushalt. Bei einem negativen Test dürfe das Kind den Unterricht wieder besuchen, wenn es 24 Stunden «beschwerdefrei» sei, wie es weiter heisst.

Die neuen Testkriterien führten bereits am Sonntag beim Universitätskinderspital beider Basel zu einem «sprunghaften Anstieg an Eltern, die mit ihrem Kind aufgrund milder Symptome einen Schnelltest machen wollten», berichtet UKBB-Sprecher Martin Bruni.

Viele Eltern spät oder gar nicht informiert

Das auf den 9. April datierte Schreiben des Erziehungsdepartements erreichte Basler Eltern teilweise erst am Sonntagabend per Mail und vereinzelt auch gar nicht. «Es gab da eine Panne, das bedauern wir sehr», erklärte Urs Bucher, Leiter Volksschulen beim Erziehungsdepartement, auf Anfrage. Die späte Information erwischte einige Eltern auf dem falschen Fuss. «Ein wunderbarer Wochenbeginn mit der Fahrt mit der Sechsjährigen zum Coronatest, weil wir immerhin gestern um 17.15 Uhr eine Mail bekamen, dass Schnudernasen in Basel-Stadt neu ein No-Go sind. Heuschnupfen, olé!», schrieb ein betroffener Vater am Montagmorgen auf Twitter. «So eine Info beispielsweise am Mittwoch wäre natürlich viel zu früh gewesen», fügte er sarkastisch an.