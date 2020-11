«Nut» bezieht sich dabei auf die Ejakulation, die diesen Monat vermieden werden sollte. Was als Scherz begann, wird heute von diversen Usern weltweit umgesetzt.

Die Idee fand weltweit Fans – wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen: Einige Männer wollen damit ihre Pornosucht zügeln, andere sammeln Geld für Prostatakrebs-Patienten, und wieder andere glauben an Superkräfte, die sich mit der Enthaltsamkeit entwickeln sollen.

Der Ursprung der Challenge liegt wahrscheinlich in der sogenannten No-Fap-Bewegung, einer Community, der sich Männer anschliessen, die sich von ihrer Porno- und Sexsucht befreien wollen.

«No Fap» ist ein Internetforum und die daraus hervorgegangene Bewegung von Menschen, die das Masturbieren und den Konsum von Pornografie freiwillig einschränken. Der Name kommt vom englischen «to fap», ein umgangssprachlicher Begriff für männliche Masturbation. Während anfangs auch hauptsächlich Männer Teil dieser Bewegung waren, wird «No Fap» mittlerweile auch von Frauen praktiziert. Bei «No Fap» geht es aber nicht um den Verzicht auf partnerschaftliches Zusammensein oder den Austausch von Intimität – die ist weiterhin gewollt, der Orgasmus einfach nicht das Ziel.

Was ist die «No-Fap-Bewegung»?

«Am Ende der Challenge musste ich meine Schmerzen durch Masturbation lösen»

Auch 20-Minuten-Leser Lino K.* (22) hat Erfahrung mit dem No-Nut-November und erzählt von seiner freiwilligen sexuellen Abstinenz: «Mein Kollege und ich machen das dritte Jahr in Folge mit. Alles begann damals mit einer Wette: Derjenige, der den No-Nut-November als Erster nicht durchhält und sexuell aktiv wird, muss dem anderen einen Abend lang den Ausgang bezahlen. Das Bewältigen der Challenge war und ist jedes Jahr hart.

Ich versuche, mich mit Sport abzulenken, und vermeide aufreizenden Kontakt mit Frauen. Zu meiner Überraschung funktionierte das auf Anhieb gut, und ich konnte es schon beim ersten Versuch durchziehen. Doch nicht nur das war überraschend: Ich habe mich auch plötzlich besser gefühlt. In der ersten Woche, in der ich enthaltsam lebe, merke ich keine Veränderung, doch in der zweiten Woche habe ich plötzlich einen Energieschub, der bis zum Ende der Challenge anhält. Ich merke, dass ich unternehmungsfreudiger werde und mehr Kraft habe.