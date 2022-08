Nach Podcast-Folge: «Ohne Prinz Harry wäre sie noch ein D-Promi» – Meghan wird scharf kritisiert 

In der Episode spricht die 41-Jährige über die Doppelmoral, mit der Frauen konfrontiert sind, wenn sie als «ehrgeizig» bezeichnet werden – unter anderem auch sie, als sie in die britische Königsfamilie einheiratete.

Mit ihrer guten Freundin Serena Williams (40) startete Herzogin Meghan am Dienstag ihren Archetype-Podcast. In der ersten Folge mit dem Titel «The Misconception of Ambition» sprechen die beiden über die Doppelmoral, mit der Frauen konfrontiert sind, wenn sie als «ehrgeizig» bezeichnet werden. Dabei sagte die 41-Jährige, dass sie das Wort «Ehrgeiz» nie mit etwas Negativem in Verbindung gebracht hatte, bis sie Prinz Harry (37) kennen lernte.