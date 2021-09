Rapper Mimiks zu Gast im Podcast Zweipunktnull

Mimiks bei Zweipunktnull : «Ohne Rap hätte ich kein Instagram»

Der erfolgreiche Schweizer Rapper Mimiks ist zu Gast im Podcast Zweipunktnull und spricht mit Host Stefan über den Druck auf Social Media, seine Musik und weshalb er auf Twitter aktiv ist.

Mimiks ist Rapper und gleichzeitig Twitter-König (zumindest in der Schweizer Rapszene). In der neuen Folge Zweipunktnull erzählt er, wie er mit dem Druck auf Social Media umgeht und dass er ohne sein Rapper-Dasein wohl kein Instagram nutzen würde. Ausserdem gibt er einen kleinen Einblick in den Alltag eines Rappers und erklärt, wie seine Musik so entsteht.