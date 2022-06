Der Superstar fehlt: Ohne Ronaldo – «Schweiz würde auch voll gedopt gnadenlos untergehen»

1 / 6 Superstar oder Reizfigur? Cristiano Ronaldo fehlt in Genf gegen die Schweiz. AFP Das Fehlen des 37-Jährigen spaltet die Community von 20 Minuten. Daniela Frutiger/freshfocus Eine Umfrage zeigt, dass viele Abstimmende dem Spiel gegen Portugal pessimistisch entgegensehen. 20min

Darum gehts

Für die einen war es ein Schock, für die anderen ein Aufatmen: Am Samstagnachmittag wurde bekannt, dass Superstar Cristiano Ronaldo nicht mit der portugiesischen Nationalmannschaft nach Genf reisen wird. Die Nati kann sich also in der Nations League nicht ein zweites Mal mit CR7 messen. Noch vor einer Woche hatte der 37-Jährige beim klaren 4:0-Sieg gegen das Team von Murat Yakin zwei Tore erzielt.

«Es macht keinen Sinn», hatte Nationaltrainer Fernando Santos zu Ronaldos Reise in die Schweiz gesagt. Nati-Captain Granit Xhaka sagte am Samstag an einer Medienkonferenz zur Abwesenheit des Superstars: «Natürlich wollen wir uns mit den besten Spielern messen. Cristiano Ronaldo ist der Beste. Daher ist es definitiv schade, dass er nicht spielen wird. Aber vielleicht ist das nicht einmal so schlecht, er trifft sehr oft gegen uns.»

Gute oder schlechte Nachricht?

Auch in der Kommentar-Spalte von 20 Minuten waren sich die Fans uneins, was das Fernbleiben von Ronaldo bedeutet. Die einen fanden, dass es schade ist, dass einer der besten Fussballer aller Zeiten nicht anreist. Andere sind froh darüber, dass die Schweiz nicht erneut auf ihn treffen muss. So schreibt «Ökonolo»: «Schlechte Nachricht hinsichtlich Spiel-Attraktivität ... gute Nachricht mit einer Top-Strategie Yakins und mit der Spieler-Einstellung – einer für alle, alle für einen – ein positives Resultat zu erzielen!» Oder «Pfluderi» meint: «Schlechte Nachricht für wen? Für die Trikottauscher?»

«D26» sieht dem Spiel pessimistisch entgegen: «Sehr schade, hätte ihn gerne gesehen. Die Nati soll es lieber sein lassen gegen Portugal.» Ganz negativ sieht das «Talmud-Goyim»: «Die Schweiz würde auch voll gedopt gnadenlos untergehen. Portugal würde auch mit der U-18-Mannschaft gewinnen.» «bossihasi» fügt an: «Wenn die Schweiz so weiterspielt, kann Portugal auch mit dem Masseur, dem Teamkoch und dem Buschauffeur spielen und trotzdem gewinnen.»