Neuer Waldfriedhof geplant – Ohne Sarg oder Urne – natürliche Bestattungen liegen im Trend

1 / 8 In Ettingen BL soll ein neuer Waldfriedhof entstehen. Im Gebiet soll die Asche der Verstorbenen ohne Urne im Waldboden vergraben werden können. Basler Bestattungen Auch auf dem Basler Friedhof Hörnli gibt es mit dem Weissen Garten und dem Gemeinschaftsgrab am Baum ein ähnliches Prinzip der Bestattung. Kanton BS/Juri Weiss Die beliebteste Bestattungsart in der Schweiz ist die Einäscherung, 90% der Schweizerinnen und Schweizer lassen sich nach dem Tod kremieren. Nur noch zehn Prozent wählen eine Erdbestattung. 20min/Celia Nogler

Darum gehts In Ettingen im Baselbiet soll ein Waldfriedhof gebaut werden.

Särge und Urnen sollen nicht erlaubt werden, stattdessen soll die Asche im Waldboden beerdigt werden.

Solche natürliche Bestattungsmöglichkeiten liegen im Trend.

Aber auch andere, ungewöhnlichere Methoden finden immer mehr Anklang.

In Ettingen BL soll ein neuer Waldfriedhof gebaut werden, wie die «bz Basel» (Bezahlartikel) berichtete. Särge oder Urnen sollen auf dem Grundstück nicht erlaubt sein, genau so wenig wie Kreuze oder Grabschmuck. Stattdessen soll im Gebiet die Asche der Verstorbenen im Waldboden im Wurzelbereich der Bäume beerdigt werden können. Das Bestattungsunternehmen, das das Projekt «Waldruhe Ettingen» lanciert hat, möchte an den Bäumen Metallplaketten mit einer Nummer darauf befestigen, damit Angehörige die Stelle wieder finden können. Der Waldfriedhof in Ettingen soll Anfang 2022 eröffnet werden. Die Baselbieter Gemeinde steht hinter dem Projekt. Gemeindepräsidentin Sibylle Muntwiler sagte zur «bz», dass die Gemeinde das Projekt unterstütze und «es eine gute Sache» finde.

Ein ähnliches Prinzip der Bestattung wurde 2012 mit dem Weissen Garten auf dem Basler Friedhof Hörnli eingerichtet. Dort gibt es ein bestimmtes Areal, wo die Asche von Verstorbenen direkt in die Erde gegeben wird. Das Gebiet ist bepflanzt mit weissen Blumen und Sträuchern und diente so als Namensgebung für den Weissen Garten. Auch das Gemeinschaftsgrab unter der Buche bietet eine ökologische Bestattungsmöglichkeit. «Das Gemeinschaftsgrab beim Baum ist bei den Baslerinnen und Baslern sehr beliebt», sagte Dominik Heiber, Stellvertretender Leiter Friedhöfe Basel zu 20 Minuten. Der Standort des anonymen Gemeinschaftsgrabes sei der schönste und sonnigste Ort auf dem Friedhof. «Aufgrund der grossen Nachfrage wird bereits ein weiterer Gemeinschaftsbaum angeboten», so Heiber. Das Angebot habe immer wieder Nachfragen nach einer Möglichkeit mit Namensnennung der Verstorbenen mit sich gezogen, sagte Heiber. Dies sei beim Friedhof in Bearbeitung.

Asche wird zum Diamanten oder per Rakete in den Weltraum geflogen

Die beliebteste Bestattungsart in der Schweiz ist die Einäscherung, 80% der Schweizerinnen und Schweizer lassen sich nach dem Tod kremieren. Doch neben den klassischen Bestattungsarten wie der Einäscherung und der Erdbestattung gibt es auch noch diverse ungewöhnliche Möglichkeiten. Beispielsweise können sich im Baselbiet auf dem Tierfriedhof in Läufelfingen Tierbesitzer und Tierbesitzerinnen mit ihren Vierbeinern zusammen bestatten lassen. In der Romandie und im Tessin gibt es auch die Möglichkeit einer Gruftbestattung. Hier werden die Särge von Verstorbenen in einer unterirdischen Räumlichkeit abgestellt.