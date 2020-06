Prostitution in Corona-Zeiten

«Ohne Telefonnummer gibt es bei uns keinen Sex»

Die Sexarbeiterinnen konnten nach dem Lockdown am 8. Juni ihre Arbeit wieder aufnehmen. Der (An-)drang war die ersten Tage gross und die Männer standen Schlange. Sie wollen in erster Linie aber keinen Geschlechtsverkehr, sondern Massagen und Gespräche, sagt ein Bordellbetreiber aus Zug.

Luxescort-Mitarbeiterin Bonnie zeigt ihre aktuelle Schutzmaske. LuxescortLuxescort hat seinen Sitz in der Stadt Zug.

Wegen des Corona-Virus musste auch das älteste Gewerbe der Welt seine Dienstleistungen auf Eis legen, bis der Bundesrat per 6. Juni grünes Licht für die Wiederaufnahme dieser Tätigkeit gab. «Zu Beginn standen die Kunden Schlange», sagt Christian A. Gärtner, Geschäftsführer des Zuger Escort-Service Luxescort auf Anfrage. In der Zwischenzeit habe sich die Besucher-Frequenz wieder so eingependelt, wie es vor der Corona-Krise gewesen sei.