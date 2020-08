Erde von oben

Ohne uns Menschen sähe die Welt ganz anders aus

Landwirtschaft, Architektur und Abbau von Bodenschätzen: Die Erde, wie wir sie kennen, ist vom Menschen geformt. US-Fotograf George Steinmetz ist in die Luft gegangen und hat unser Eingreifen dokumentiert.

Ein Fischerdorf an der afrikanischen Küste in der Nähe von Nouakchott ist voll mit Booten. Mauretaniens Küstengewässer sollen zu den reichsten Fischgründen der Welt zählen, aber sie erwärmen sich schneller als jeder andere Bereich der innertropischen Konvergenzzone, jener Zone, in der die Winde (Passate) aus Nord und Süd zusammenlaufen.

Einige seiner Aufnahmen, 224 an der Zahl, sind nun im Bildband «Human Planet – Wie der Mensch die Erde formt» versammelt. Aufgenommen in den vergangenen 30 Jahren dokumentieren sie laut Verlag auf eindrückliche Weise «das Zeitalter des menschlichen Einflusses», das sogenannte Anthropozän.

«Pouletknochen – das künftig wohl häufigste Fossil»

Diese seien, so der Fotograf, nicht immer auf Anhieb zu erkennen. Denn unser Einfluss äussert sich nicht nur im grossen Stil: Es «zeigt sich auch an den Schadstoffen, die wir ausstossen und die im Eis gefunden werden. Oder an den Pouletknochen, die Menschen überall lassen – die werden wohl in Zukunft das häufigste Fossil werden.»

So hat sich die Welt in den letzten Jahren verändert

Ebenfalls sehenswert sind die Satellitenbilder, welche die US-Weltraumbehörde Nasa in der Galerie «World of Change» (Welt des Wandels) versammelt hat. Durch den Vorher-Nachher-Vergleich wird deutlich, wie rasant sich das Bild unseres Planeten wandelt. Innerhalb weniger Jahre wachsen Städte auf die mehr als doppelte Grösse an. An anderer Stelle werden ganze Inselwelten geschaffen, während andernorts Seen einfach verschwinden: