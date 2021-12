3G in allen TV-Studios der SRG : Ohne Zertifikat kommt bei SRF nun niemand mehr auf den Bildschirm

Schluss mit freiem Zugang für Impfskeptiker: Angesichts der aktuellen Pandemie-Situation verschärft das Schweizer Fernsehen SRF die Zutrittsregeln zu seinen Studios auf 3G. Für Massnahmengegner ist diese Schwelle aber tief gelegt worden.

In Diskussionsrunden wie der «Arena» (hier am 19. November zum Covid-Gesetz) gilt ab sofort eine 3G-Pflicht.

Bisher liess das Schweizer Fernsehen in Diskussionsrunden und Ähnlichem auch dezidierte Impfgegnerinnen und -gegner zu Wort kommen. Nun gelten auch für diese neue Zutrittsregeln zu den TV-Studios: Wie SRG-Sprecher Edi Estermann gegenüber dem «Blick» bestätigt, wird künftig von allen Besuchenden ein Zertifikat verlangt. «Die Geschäftsleitung der SRG hat auf Anraten des Pandemie-Teams entschieden, dass für Gäste sowie Expertinnen und Experten in Studiosendungen von Radio, Fernsehen und digitalen Formaten die Bedingung 3G gilt», wird er zitiert. Dies gelte in allen Bereichen der SRG, also auch bei RTS, RSI und RTR.