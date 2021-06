Nach Hot Tub - Ohrenlecken ist der neueste ASMR-Trend auf Twitch

Ear Licking ist der neuste Schrei in der Kategorie ASMR.

Ein prickelndes Gefühl, wenn jemandem ins Ohr geflüstert wird oder das angenehme Kribbeln durch leichte Kopfmassagen: Mit diesen Sinnesreizen ziehen Streamerinnen und Streamer auf Twitch schon länger Zuschauer an. Nun hat sich der Trend weiterentwickelt: Ear Licking, also Ohrenlecken, ist die neuste Form der beliebten ASMR-Streams.

Wer es noch nicht kennt: ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response und bezeichnet die oben erwähnten Sinnesreize, die eine entspannende Wirkung auf den Rezipienten haben. Fast schon wie Gänsehaut. Die sensible Wirkung auf das Gehirn hilft einigen Leuten sogar beim Einschlafen. Doch nicht jeder reagiert gleich drauf.

Das Geräusch, wie am Ohr geschleckt und geknabbert wird scheint momentan jedoch besonders Aufsehen zu erregen. Einige Streamerinnen und Streamer nutzten die Chance – und kassierten wegen leicht sexueller Tendenzen einen Ban.

Only Fans boomt

Ein Beispiel sind Kaitlyn «Amouranth» Siragusa and Jenelle «Indiefoxx» Dagres. Beide sind keine fremden Namen in der Twitch-Szene. Sie gerieten schon öfters wegen expliziten Streams auf die schwarzen Liste – aber nie wirklich lange. Diesmal zeigten sie sich leicht bekleidet oder in Yoga-Hosen, während sie eine schleckfreudige Ohrkulisse für die Zuschauer schafften.