Champions League : Nati-Star Okafor schiesst RB Salzburg zum Sieg und lässt Fans träumen

Salzburg bezwingt Dinamo Zagreb dank eines Treffers von Noah Okafor und weil Josip Drmics Abseitstreffer in der Nachspielzeit aberkannt wird. Leipzig gewinnt derweil gegen Celtic Glasgow im Parallelspiel.

1 / 3 Noah Okafor scheiterte in der ersten Halbzeit noch am Aussennetz. Getty Images In der zweiten Halbzeit verwandelt der Schweizer dann einen Penalty und lässt sich feiern. AFP Christopher Nkunku schoss den zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer für RB Leipzig gegen Celtic. AFP

Darum gehts RB Salzburg schlägt Dinamo Zagreb in der Champions League.

Noah Okafor schiesst das entscheidende 1:0 für die Österreicher.

Im Parallelspiel siegt RB Leipzig gegen Celtic Glasgow.

RB Salzburg – Dinamo Zagreb 1:0

Wegen Zahnproblemen fiel Nati-Star Noah Okafor zuletzt für die beiden Nations-League-Partien gegen Spanien und Tschechien aus, gegen Dinamo Zagreb kann der 22-jährige mit RB Salzburg wieder teilnehmen. In der 17. Minute schnuppert Okafor am Mittwochabend erstmals am Tor, doch er bleibt mit seinem Abschluss aus vielversprechender Position am Aussennetz hängen.

In der zweiten Halbzeit macht es der formstarke Schweizer dann besser – und wie: Nachdem Zagrebs Sadegh Moharrami RB-Captain Andreas Ulmer völlig unnötig umreisst, schiesst Okafor die Salzburger mit einem Penalty-Treffer in der 71. Minute in Front. Es ist bereits das dritte Tor im dritten Champions-League-Spiel nacheinander für den Stürmer.

Dinamo reagiert auf den Rückstand und bringt mit Josip Drmic den Schweizer im Team des kroatischen Meisters ins Spiel. Der 30-Jährige hat in der 81. Minute eine Riesenchance auf dem Fuss, scheitert aber am überragend reagierenden Schweizer Salzburg-Goalie Philipp Köhn.

In der Nachspielzeit jubelt Drmic dann, als er einen Kopfball zum vermeintlichen Last-Minute-Ausgleich einnetzt. Doch der Treffer zählt nicht, da der frühere FCZler knapp im Abseits steht. Damit muss Zagreb die zweite Pleite in der Königsklasse nacheinander einstreichen, während RB weiter gute Chancen auf den Achtelfinal hat und die Fans träumen lässt.

RB Leipzig – Celtic Glasgow 3:1

RB Leipzig hat seinen ersten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison gefeiert. Der Bundesligist gewann am Mittwoch sein Heimspiel gegen Celtic Glasgow (mit dem Schweizer Goalie Benjamin Siegrist auf der Bank) mit 3:1. Christopher Nkunku (27. Minute) und Andre Silva (64./77.) mit einem Doppelpack erzielten die Treffer zum ersten Saisonerfolg in der Königsklasse im dritten Spiel, durch den die Leipziger die Schotten vom dritten Platz in der Gruppe F verdrängten. Für Celtic hatte Jota (47.) vor 45’228 Zuschauenden zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Getrübt wurde die Freude bei den Leipzigern durch den Ausfall von Stammtorhüter Peter Gulacsi. Der Ungar hatte sich in der Anfangsphase eine Knieverletzung zugezogen und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Für den Kapitän kam in der 13. Minute Janis Blaswich ins Spiel und zu seinem Debüt in der Königsklasse.

