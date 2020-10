Kim Kardashian über den Paris-Überfall«Okay, ich werde jetzt vergewaltigt»

Der Trailer zur dritten Staffel von «My Next Guest Needs No Introduction», in der David Letterman auch Lizzo, Robert Downey Jr. und Dave Chappelle interviewt.

Sie spricht über ihre Arbeit mit der US-Regierung und erinnert sich an die traumatisierende Pariser Nacht, in der sie mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt wurde.

Kim Kardashian ist zu Gast in der dritten Staffel von David Lettermans Netflix-Sendung «My Next Guest Needs No Introduction», die am Mittwoch releast wird.

Am Mittwoch um 9 Uhr droppt die neue Staffel von David Lettermans Netflix-Talkformat «My Next Guest Needs No Introduction». Nachdem in der zweiten Season schon Kanye West (43) vom 73-jährigen Late-Night-Veteranen interviewt worden ist, nimmt nun seine Ehefrau Kim Kardashian (wird am Mittwoch 40) im Studio Platz.