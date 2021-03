Der spoilerfreie Teaser zur finalen neunten Folge von «WandaVision». Marvel Studios/Walt Disney

Darum gehts Seit Freitag läuft das Finale der Marvel-Cinematic-Universe-Serie «WandaVision» bei Disney+ im Stream.

Wie von MCU-Werken gewohnt, bleiben auch hier viele offene Fragen, damit wir die nächsten MCU-Releases verschlingen wie den restlichen Inhalt der Packung, nachdem wir «nur ein Schäleli» Chips essen wollten.

Hier sind die drei spannendsten Fragen.

Aber zunächst die Spoiler-Warnung für alle, die das Finale noch nicht geschaut haben (aber mal ehrlich: Du hattest jetzt das ganze Wochenende Zeit dafür, was hast du stattdessen gemacht, warst du etwa shoppen?!):

Vorsicht! Spoiler für die komplette Serie! Ausrufezeichen!

Ist Wanda jetzt böse?

Marvel Studios/Walt Disney

Also eine Heilige ist sie nicht, schliesslich hat sie eine ganze Kleinstadt gedanklich als Geisel gehalten. Wanda (Elizabeth Olsen) hat sie aber am Ende freigelassen und ein grosses Opfer erbracht: Sie musste auch ihre von ihr erdachte Familie – Hex-Vision (Paul Bettany) und die Zwillinge Billy und Tommy – gehen lassen.

Der Bösewicht der Serie war klar die Hexe Agatha Harkness alias Agnes (Kathryn Hahn). Wanda hat sie im Finale bezwungen und ist damit zur aus den Comics bekannten, laut Prophezeiung «chaosbringenden» Scarlet Witch geworden.

Die Post-Credits-Scene zeigt Wanda in ihrem neuen Scarlet-Witch-Outfit, wie sie in bedrohlichem Setting das Darkhold studiert – das Buch voll mit dunkler Magie, das Agatha für ihren Schabernack während der Staffel nutzte (schliesslich wissen wir: Es war «Agatha All Along» – sorry für den erneuten Ohrwurm). Wandas nächster bestätigter Marvel-Cinematic-Universe-Auftritt ist in «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» (Kinostart am 24. März 2022), in dem der Titelheld (Benedict Cumberbatch) laut einer frühen Inhaltsangabe gegen «einen ehemaligen Verbündeten» antritt – also vielleicht gegen Wanda?

Ist White Vision jetzt wie Vision, einfach in Weiss?

Marvel Studios/Walt Disney

Hey, gut möglich, nö? White Vision ist Visions Körper ohne dessen Persönlichkeit, schliesslich fehlt ihm der Mind Stone. Er ist folglich buchstäblich farblos. Nach ihrem Kampf überzeugt Hex-Vision White Vision davon, dass keiner von ihnen der echte Vision ist und doch beide der echte Vision sind – kurzzeitig wurde es deeper als die ganze «Matrix»-Trilogie samt Bonusmaterial.

Nachdem Hex-Vision die Erinnerungen des echten, in «Avengers: Infinity War» zerstörten Vision (Paul Bettany) bei White Vision aktiviert hat, meint dieser: «I am Vision» – und fliegt davon. White Vision ist nun der einzige noch existierende Vision, die Antwort auf die Frage lautet also: «Glaubs schon, ja – einfach ohne die Empathie des originalen Vision.»

Wer will sich mit Monica treffen?

Marvel Studios/Walt Disney

In der Mid-Credits-Scene gibt sich eine FBI-Agentin als getarnte Skrull zu erkennen, die Monica Rambeau (Teyonah Parris) eröffnet, dass sich ein «Er» mit ihr treffen wird und «oben» (sie zeigt nach oben) auf sie wartet. Welcher «Er» war zuletzt «oben» mit Skrulls zu sehen? Genau, Nick Fury (Samuel L. Jackson) in einem Skrull-Raumschiff in der Post-Credits-Scene von «Spider-Man: Far From Home».

Teyonah Parris wurde bereits als Monica für «Captain Marvel 2» (geplanter Deutschschweizer Kinostart am 10. November 2022) bestätigt. Da Fury und Captain Marvel (Brie Larson) in Teil eins bereits zusammengespannt haben und eine junge Monica ebenfalls Teil des Ensembles war, dürfte besagtes Treffen im «Captain Marvel»-Sequel passieren und die neu mit Superkräften ausgestattete Monica wird dann möglicherweise offiziell zur aus den Comics bekannten Heldin Photon.

Was kommt als Nächstes?

Die finale neunte Folge trägt den Titel «The Series Finale» (und nicht «The Season Finale»), weshalb du aktuell davon ausgehen musst, dass es keine zweite Staffel von «WandaVision» gibt – jedenfalls ist noch nichts angekündigt. Wanda wird sicher in «Doctor Strange 2» zu sehen sein und Monica wahrscheinlich in «Captain Marvel 2».

Der Trailer zu «Falcon and the Winter Soldier». Marvel Studios/Walt Disney

MCU-Nachschub gibts aber schon nächste Woche: «The Falcon and the Winter Soldier» startet am 19. März und besteht aus sechs Episoden, die wie gewohnt wöchentlich auf Disney+ releast werden. Und am 11. Juni feiert die «Loki»-Serie Premiere – ebenfalls auf Disney+, wo Mitte 2021 auch «What If…?» und später dieses Jahr «Miss Marvel» und «Hawkeye» starten sollen.

Und wenn wir schon dabei sind, droppen wir auch schnell die Releasedates der nächsten MCU-Filme. Der wegen der Pandemie mehrmals verschobene «Black Widow» startet (hoffentlich) am 6. Mai, «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» folgt am 8. Juli, «Eternals» ist für den 4. November geplant und «Spider-Man: No Way Home» beschliesst das Marvel-Kinojahr am 16. Dezember.