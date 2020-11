Wir haben die Spendierhosen an : Okay, wer hat Bock auf Tickets für Dua Lipas virtuelles Konzert?

Dua und ihre Tänzerinnen haben die Choreo für ihren «Studio 2054»-Online-Gig schon ziemlich gut drauf. Instagram/dualipa

Darum gehts Wenn du ein bisschen runterscrollst, kommst du direkt zur Verlosung der Dua-Lipa-Online-Gig-Tickets.

Aber dann verpasst du den Seitenhieb gegen Smash Mouth.

Und eine virtuelle Live-Performance der formidablen Glass Animals.

Das wär schon schade, oder?

Eben.

Vielleicht hast du es in den vergangenen acht Monaten mal mitgeschnitten: Eine Pandemie treibt ihr Unwesen und lässt uns nicht wie gewohnt gruppenkuscheln, weshalb wir grosse Konzerte seit Ende Februar nur noch vom Hörensagen kennen. Also ausser es handelt sich um Shows der Dumpfbacken-Rocker Smash Mouth natürlich.

Weltstars weichen darum auf die virtuelle Bühne aus. Bevor du jetzt die Augen verdrehst, weil dir sofort qualitativ, öhm, sagen wir bescheidene Instagram-Livestreams in den Sinn kommen (woran auch wir Mitschuld tragen – hach, Lockdown-Memories): Kritiker-Lieblinge wie Billie Eilish und Glass Animals haben kürzlich vorgemacht, wie aufregende und visuell atemberaubende Live-Gigs auch in Times of Corona möglich sind.

Wir hauen Tix raus für Dua Lipas Internet-Show

Pop-Olymp-Darling Dua Lipa ist der nächste grosse Name im virtuellen Konzertkalender 2020: Am Freitag, 27. November, lädt die Engländerin von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr ins «Studio 2054» ein für «eine Nacht voller Musik, Chaos, Performance, Theater, Tanz und mehr», wie es in der offiziellen Event-Beschreibung heisst. Dort oder auf Live-Now.com kannst du auch gleich Tickets fürs virtuelle Spektakel kaufen.

Wenn du das Geld dafür stattdessen lieber für Getränke, die du zur Show konsumieren möchtest, ausgeben willst (oder wofür auch immer, uns egal, ist ja deine Kohle), dann haben wir hier etwas für dich:

Wir verlosen 5 × 2 Tickets für Dua Lipas «2054»-Online-Konzert!

Alles, was du dafür tun musst, ist, bis zum Freitagnachmittag um 15 Uhr ein Mail mit dem Betreff «OMG ich will Dua Lipa live auf meinem Screen sehen!» sowie deinem Vor- und Nachnamen an people@20minuten.ch zu schicken. Und die Finger zu kreuzen. Wenn du gewonnen hast, melden wir uns im Laufe der nächsten Woche per E-Mail bei dir und schicken dir den Zugangscode zum Livestream durch. Demfall: viel Glück!