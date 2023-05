USA: Polizei findet sieben Leichen in US-Staat Oklahoma

1 / 3 Einige der Opfer gingen auf die Henryetta High School, die vorerst nicht geschlossen werden soll, um den Schülerinnen und Schülern Zugang zu Gesprächen mit Experten für psychische Gesundheit und Geistlichen zu bieten. IMAGO/USA TODAY Network Nathan Brewer, Vater einer der beiden vermissten Mädchen, bestätigt, dass seine Tochter tot sei. (1. Mai 2023) IMAGO/USA TODAY Network In der Nähe der Stadt Henryetta im US-Bundesstaat Oklahoma entdeckten Polizisten sieben Leichen. IMAGO/USA TODAY Network

Darum gehts Im ländlichen Gebiet vom US-Bundesstaat Oklahoma hat die Polizei einen grausigen Fund gemacht.

Sie entdeckte sieben Leichen.

Darunter auch der mutmassliche Täter, der vor 20 Jahren wegen Vergewaltigung verurteilt wurde.

Eigentlich war die Polizei auf der Suche nach zwei vermissten Mädchen – auch sie sollen sich unter den Opfern befinden.

Bei der Suche nach zwei vermissten Jugendlichen im US-Staat Oklahoma sind sieben Leichen gefunden worden. Das bestätigte das Oklahoma State Bureau of Investigation am Montag. Der grausige Fund wurde bei der Durchsuchung eines ländlich gelegenen Anwesens in der Nähe der Stadt Henryetta gemacht, wie Sprecher Gerald Davidson sagte. Die Gemeinde mit rund 6000 Einwohnern liegt etwa 145 Kilometer östlich von Oklahoma City.

Früher am Montag war eine Mitteilung zur Suche nach einem 14-jährigen und einem 16-jährigen Mädchen herausgegeben worden. Die beiden befänden sich möglicherweise in Gefahr, hiess es. Berichten zufolge wurden sie mit einem verurteilten Sexualstraftäter gesehen. Davidson erklärte, die Leichen müssten gerichtsmedizinisch identifiziert werden. Nach den Jugendlichen oder dem einschlägig verurteilten Mann werde aber nicht mehr gesucht.

«Wir hatten unseren Teil an Problemen und Sorgen, aber dies ist ziemlich schlimm», sagte Eddy Rice, der Sheriff von Okmulgee County. Er lehnte es ab, sich zur Identität der Toten zu äussern, oder dazu, wo genau sie gefunden wurden und ob Waffen sichergestellt wurden. «Wir glauben, es gibt keine andere Bedrohung für die Gemeinde», sagte er.

Verurteilter Sexualstraftäter

Der Mann, mit dem die Jugendlichen unterwegs gewesen waren, wurde Gefängnisunterlagen zufolge im Jahr 2003 wegen Vergewaltigung verurteilt und im Oktober 2020 aus der Haft entlassen. Gerichtsakten zufolge sollte er am Montag wegen des Verdachts der Aufforderung zu sexuellen Handlungen an Minderjährigen und des Besitzes von Kinderpornografie vor Gericht erscheinen. Eine Bitte um Stellungnahme an den Anwalt des Mannes in dem Fall blieb zunächst unbeantwortet.

Der Vater der 16-Jährigen sagte dem Fernsehsender KOTV, dass es sich bei einer der gefundenen Leichen um seine Tochter handle. Sie sei eine offene Person gewesen, die als Schönheitskönigin in Henryetta ausgewählt worden sei und die im Juli bei einem Schönheitswettbewerb auf nationaler Ebene in Tulsa habe antreten sollen. «Und nun wird sie es nicht tun, weil sie tot ist. Sie ist fort», sagte er.

Die Henryetta Public Schools erklärten in einem Facebook-Beitrag, sie trauerten um mehrere Mitglieder der Schülerschaft. Nach Überlegungen, was am besten für die Schüler sei, habe man entschlossen, die Schule in den kommenden Tagen nicht zu schliessen und den Schülerinnen und Schülern Zugang zu Gesprächen mit Experten für psychische Gesundheit und Geistlichen zu bieten.

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio, Beforemore und bei den UPK Basel.