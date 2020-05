Oberstetten SG

Warum steht auf einem Schweizer Ortsschild offiziell Oklahoma?

Die Ortstafel in Oberstetten SG trägt offiziell den Zweitnamen Oklahoma. Bis heute gibt es einige Theorien, wie es zum Namen kam. Doch ganz genau weiss es keiner. Auch die Gemeinde gibt sich zurückhaltend.

Man wisse jedoch, dass der Name das erste M al in den 80e r-Jahren an der Ortstafel angebracht w orden sei . « Anscheinend ist das ganze ein Katz - und - Maus - Spi e l gewesen. Die Leute haben den Namen abgekratzt und wieder draufgeschrieben, das lief eine gewisse Zeit so », erklärt Stricker. Es habe sich schliesslich nicht gehört, einen Ortsnamen einfach so umzubenennen. Offiziell anerkannt wurde der Name dann im Jahr 2001 , als man in Oberstetten Strassennamen eingeführt habe. So wurde die eigentliche Hauptstrasse zur Oklahomastrasse. « Der Name war im ganzen Dorf bekannt und hatte eine grosse Bede u tung unter den Bewohnern, also e ntschieden wir uns für den Namen», so Stricker. Probleme bei der Bewilligung des Strassennamens habe es nicht gegeben. «Ich denke, die Dorfbewohner waren ein wenig überrascht, als der Vorschlag tatsächlich genehmigt wurde, ein Kampf war es aber nie», so Stricker.