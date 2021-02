Nigerianerin an der Spitze : Okonjo-Iweala leitet als erste Frau die Welthandelsorganisation

Ngozi Okonjo-Iweala wurde als Leiterin der Welthandelsorganisation (WTO) ernannt. Die Nigerianerin ist die erste Frau, die die Organisation leitet.

An der Spitze der WTO steht erstmals eine Frau: Der Allgemeine Rat der Welthandelsorganisation bestimmte am Montag in Genf die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala zur neuen Generaldirektorin. Die 66-jährige Ökonomin ist auch die erste Afrikanerin in dem Amt, das vor ihr der brasilianische Karrierediplomat Roberto Azevêdo innehatte. Eine starke WTO sei für eine Erholung nach der Corona-Pandemie «lebenswichtig», erklärte die frühere Finanzministerin.