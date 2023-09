Oktoberfest: Gewitter zieht auf München heran

Am grössten Volksfest der Welt ist am Montagabend mit Gewittern und Starkregen zu rechnen.

Am Montag kommt es in München, wo zurzeit das Oktoberfest stattfindet, zu einem Wetterumschwung.

Das Oktoberfest erlebte einen Bilderbuchstart: Bei Sonne und wolkenlosem Himmel hat in München das grösste Volksfest der Welt am Samstag begonnen. Doch am Montag kommt es zu einem grossen Wetterumschwung. Wenn du also gerade auf der Wiesn feierst, solltest du dich um einen Regenschirm – oder noch besser – um einen Platz in einem Bierzelt bemühen.



Gemäss den Vorhersagen von Wetteronline wird es nämlich in München ab 16 Uhr zu Niederschlägen kommen. Gegen Abend ist sogar Starkregen zu erwarten. Für 18 Uhr sind dann auch noch Gewitter angekündigt. Gleichzeitig wird die Temperatur abfallen, von den Höchstwerten des Nachmittags bei 23 Grad auf kühlere 16 Grad.