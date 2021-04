Folge der Pandemie - Oktoberfest soll dieses Jahr in Dubai statt in München steigen

Das Oktoberfest kann wohl auch in diesem Jahr nicht in München stattfinden.

Doch die Macher haben sich etwas einfallen lassen. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, haben sie einen Geheimplan in der Hinterhand, der nun publik wurde: Das Oktoberfest soll erstmals in Dubai stattfinden.

Sechs Monate Party

Das Fest protzt mit Superlativen: So soll es ab dem 7. Oktober 2021 nicht weniger als ein halbes Jahr lang täglich von 12 bis 24 Uhr stattfinden, der Anstich soll in 32 Zelten gleichzeitig erfolgen. Das Budget für die Riesen-Sause beträgt 50 Millionen Euro.

Shuttle-Busse für Betrunkene

Natürlich würde beim Dubai-Oktoberfest auch das Bier in Strömen fliessen. Wie bereits jetzt in den Hotels wird der Alkoholausschank auf dem Gelände erlaubt sein – Betrunkene sollen aber in der Stadt nicht herumlaufen dürfen: Für diese soll es spezielle Ausnüchterungszelte geben oder sie werden mit Shuttles zu ihren Unterkünften spediert. Es gelte, «beide Kulturen zu respektieren», so Mitorganisator Charles Blume, Chef des Berliner Weihnachtsmarktes.