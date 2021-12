Debüt in Brüssel : Olaf Scholz reist zum ersten Mal an einen EU-Gipfel

16 Jahre lang vertrat Angela Merkel die Interessen Berlins. Nun gibt der neue deutsche Bundeskanzler sein Debüt auf dem europäischen Parkett. Russland, Corona und steigende Energiepreise dominieren die Agenda.

Es gibt viel zu besprechen: Zusammen mit dem französischen Präsidenten Emanuel Macron will Scholz eine gemeinsame Haltung der EU in der Ukraine-Frage herstellen (im Bild rechts: Präsident Wolodimir Selenski)

Der frisch gewählte Olaf Scholz reiste am Mittwoch zum ersten Mal als deutscher Bundeskanzler an einen EU-Gipfel nach Brüssel.

Der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz reist zum ersten Mal an einen EU-Gipfel

Wird sich Olaf Scholz erst einmal zurückhalten? Oder sofort versuchen, Akzente zu setzen? Der neue deutsche Kanzler wird an diesem Donnerstag bei seinem ersten EU-Gipfel unter besonderer Beobachtung stehen – auch weil seine Vorgängerin Angela Merkel die Runde der Staats- und Regierungschefs über 16 Jahre hinweg sehr stark geprägt hat. Chancen, sich inhaltlich zu profilieren, gibt es für den SPD-Politiker gleich zu Anfang reichlich. Die Themen des eintägigen Treffens im Überblick:

Covid-19

Wie geht es weiter angesichts der besorgniserregenden Variante Omikron, die nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC schon bald in der EU dominieren dürfte? Darum wird sich die Diskussion zu Beginn des EU-Gipfels drehen. Herauskommen sein dürfte ein eindringlicher Appell, das Impfen schleunigst voranzutreiben – auch die Booster-Impfungen. Derzeit klafft die Impfrate in den 27 EU-Staaten dramatisch auseinander. In Bulgarien sind beispielsweise nicht einmal 30 Prozent der Bürger und Bürgerinnen vollständig geimpft. Impfskepsis solle etwa überwunden werden, indem Desinformation bekämpft werde, heisst es im jüngsten Entwurf für die Gipfel-Erklärung.