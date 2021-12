Deutschland – Olaf Scholz wird zum 9. Bundeskanzler gewählt

Der SPD-Politiker Olaf Scholz soll heute vom Bundestag zum neunten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden. Der Bundestag tritt um 9 Uhr zur Kanzlerwahl zusammen, nach Vorgabe des Grundgesetzes findet die Abstimmung ohne vorherige Debatte statt. Scholz will mit einer Koalition aus SPD, Grünen und FDP regieren – es ist das erste derartige Bündnis auf Bundesebene. Auch seine Ministerinnen und Minister werden am Mittwoch ins Amt eingeführt.

Gegen 10.15 Uhr händigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Scholz die Ernennungsurkunde aus. Damit geht die Regierungsgewalt auf den neuen Kanzler über. Um 12 Uhr wird Scholz dann im Bundestag von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) vereidigt. Auf Vorschlag des Kanzlers werden auch die Bundesminister und -ministerinnen vom Bundespräsidenten ernannt (12.30 Uhr). Am Nachmittag will dann die bisherige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Bundeskanzleramt an ihren Nachfolger übergeben (15 Uhr). Auch die meisten neuen Ministerinnen und Minister werden im Laufe des Nachmittags zur Amtsübergabe an ihren Dienstsitzen empfangen.