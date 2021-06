Näfels GL - Oldtimer-Fahrer (89) kracht in Holzbeige

Der Chauffeur eines Transporters war am Donnerstagnachmittag um 16.40 Uhr auf der Oberseestrasse in Näfels GL bergwärts unterwegs. Die schmale Strasse bietet keinen Platz für Gegenverkehr, weshalb er in einer Kurve anhalten musste. Das ihm entgegenkommende Auto hat ihn übersehen, weshalb es zu einer Streifkollision mit dem Transporter kam. Der Daimler Sovereign kam schlussendlich links neben der Strasse in einer Holzbeige zum Stillstand. «Der 89-Jährige hat sich wahrscheinlich erschrocken und ist ausgewichen», so Polizeisprecher Daniel Menzi von der Kantonspolizei Glarus.