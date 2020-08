Altenrhein SG Oldtimer-Flugzeug kommt von Piste ab

Ein Flugzeug ist am Mittwoch beim Start vom Flugplatz Altenrhein von der Piste abgekommen und wurde beschädigt. Beim Flieger handelt es sich um ein Museumsstück, das früher als Schulungsflugzeug der Swissair diente.

Beim Start einer Oldtimer-Maschine ist es am Mittwoch zu einem Zwischenfall gekommen. Das Flugzeug mit Baujahr 1960 geriet beim Abheben in Altenrhein SG von der Startbahn und wurde in der Folge beschädigt. Thomas Mary, CFO und Mediensprecher des Flugplatzes Altenrhein, bestätigt den Vorfall. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust war vor Ort und hat das Flugzeug mittlerweile wieder freigegeben. «Das Flugzeug wird nun abgeschleppt und in die Werft gebracht», sagt Mary. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt. «Es ist noch möglich, das Flugzeug zu reparieren.»