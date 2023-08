Olga Carmona: Familie verheimlichte Tod des Vaters von WM-Heldin

Stunden nach dem Spiel meldete sie sich auf X (ehemals Twitter) zu Wort und schrieb: «Ohne es zu wissen, hatte ich meinen Stern, bevor das Spiel begann. Ich weiss, dass du mir die Kraft gegeben hast, etwas Einzigartiges zu erreichen. Ich weiss, dass du mir heute Abend zugesehen hast und stolz auf mich bist. Ruhe in Frieden, Papa.» Die Fifa und zahlreiche Fussball-Stars hinterliessen ein Like. Fifa-Boss Gianni Infantino schrieb auf Instagram: «Mein Beileid an Olga zum kürzlichen Verlust ihres Vaters. Mein Beileid an ihre ganze Familie.»