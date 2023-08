Olga Charlan spricht über Handschlag-Skandal bei Fecht-WM

Die Diskussionen sind noch nicht zu Ende. Ende Juli kam es an der Fecht-WM in Mailand zu einem Handschlag-Skandal. Die ukrainische Olympiasiegerin Olga Charlan besiegte die Russin Anna Smirnowa, verweigerte ihr anschliessend aber den im Fechten geforderten Handschlag. Smirnowa ging daraufhin in den Sitzstreik, Charlan wurde gemäss Regeln disqualifiziert.