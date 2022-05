Alexander Subbotin: Oligarch stirbt nach Schamanen-Besuch – war es wirklich das Krötengift?

Beteiligt sollen die beiden Schamanen Magua Flores (Bürgerlicher Name: Alexey Pindyurin) und Tina Cordoba (Bürgerlicher Name: Kristina Teikhrib) gewesen sein.

Oligarchen-Tode häufen sich seit Jahresbeginn

Der Tod des Managers hinterlässt jedoch fragen. Die Todesfälle reicher Russen haben sich spätestens seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar gehäuft. Im April starben gleich zwei schwerreiche Manager kurz nacheinander auf fast identische Weise. In beiden Fällen sollen die Männer zuerst Familienmitglieder getötet und anschliessend sich selbst gerichtet haben. Bei Vladislav Avayev, der in Moskau umkam, handelte es sich um den Vizechef der Gazprom-Bank . Sergey Protosenya hielt sich mit seiner Frau und Kindern im spanischen Lloret del Mar auf, als es zum mutmasslichen Tötungsdelikt kam. Der überlebende 22-jährige Sohn des Vizedirektors des Gas-Unternehmens Novatek hinterfragt die Mordtheorie jedoch öffentlich.