Oligarchen-Töchter positionieren sich klar gegen Putin und den Krieg

Maulkorb für Tochter von Kreml-Sprecher

Die ablehnende Haltung gegenüber dem Krieg scheint so einige Vater-Tochter-Beziehungen auf die Probe gestellt haben. Ein weiteres Statement stammt von Maria Jumaschewa (19), die einen Beitrag mit einer ukrainischen Flagge postet und mit einem gebrochenen Herz-Emoji versehrt. Zudem teilt sie in ihrer Instagram-Story ein Video, das die Polizeigewalt an einer Anti-Kriegs-Demonstration in Moskau aufzeigt. Und das trotz der Position ihres Vaters: Walentin Jumaschew (64) ist nämlich einer von Putins Berater.