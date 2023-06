Vorwürfe gegen Till Lindemann: Rammstein-Fan wird wegen Tattoos angestarrt

Als Reaktion auf die Vorwürfe gegen Till Lindemann fordern verschiedene Stimmen, dass die Konzerte in Bern abgesagt werden. Dafür hat Oli gar kein Verständnis. «Lindemann wird vorverurteilt.»

Mega-Fan Oli (32) geht trotzdem ans Konzert in Bern: «Bis feste Beweise vorliegen, stehe ich hinter ihm.»

Oli (32) aus Fribourg ist ein Riesen-Rammstein-Fan. «Seitdem ich 16 Jahre alt war, habe ich jedes ihrer Konzerte in der Schweiz besucht.» Seine Liebe zur Metal-Band geht gar so weit, dass er sein ganzes linkes Bein mit Rammstein-Motiven tätowiert hat. «Ich habe jedes Bandmitglied einzeln abgebildet» – so auch Till Lindemann.