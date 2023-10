Olivenöl wird bei Migros und Coop teurer

Was sich bereits im Sommer abzeichnete, ist jetzt eingetreten: Olivenöl wird bei verschiedenen Detailhändlern massiv teurer. Grund dafür sind unter anderem Ernteausfälle aufgrund von extremer Dürre in Produktionsländern wie Italien, Spanien und Griechenland. Coop, Migros und Co. müssen das Öl zu Rekordpreisen einkaufen, was jetzt auch der Konsument zu spüren bekommt.