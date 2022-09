«Spiel mir das Lied vom Strom»: Oliver Pocher erntet böse Kommentare nach Energiepreis-Gag 

In Deutschland plant die Bundesregierung eine Strompreisbremse. Finanziert werden soll diese über eine sogenannte Übergewinnsteuer, mit der Krisengewinne wegen der hohen Strompreise bei Energieunternehmen abgeschöpft werden sollen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kündigte zudem an, dass die Regierung «das Strommarktdesign so verändern» werde, «dass günstige Kosten an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden». AFP