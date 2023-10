Oliver Pocher ersetzt in Podcast Amira durch Sandy Meyer-Wölden

Bereits in der nächsten Folge am Freitag werden Sandy und Olli zusammen zu hören sein.

Oliver Pocher (45) muss seinen Podcast nicht allein weiterführen. Kürzlich hat der Comedian mitgeteilt, dass er den Podcast «Die Pochers!» nicht mehr mit seiner Noch-Ehefrau Amira (31) machen könne. In der nächsten Folge am Freitag wird Oliver nun zusammen mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) am Mikrofon zu hören sein. Der Name des Podcasts erhält ausserdem neu den Zusatz «frisch recycelt».