Oliver Pocher erstatt Anzeige gegen Rapper Fat Comedy

Die Attacke geschah an einem Boxkampf von Felix Sturm (43), bei dem der 44-Jährige in der ersten Reihe als Zuschauer sass.

Normalerweise ist Oliver Pocher für vieles zu haben – nach der Ohrfeige von Omar alias Fat Comedy versteht der 44-Jährige jedoch keinen Spass mehr. Gemäss der «Bild» -Zeitung lässt der Komiker die Ohrfeige nicht einfach so auf sich sitzen und zeigt den Rapper jetzt an.

Das Video von der Attacke ging sofort viral und wurde bereits am Samstag an die Behörden in Dortmund weitergeleitet. Gemäss RTL hatten die Beamten bereits kurz nach dem Vorfall Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Am Sonntag schrieb die Polizei zu dem Vorfall: «Der Tatverdächtige liess die Tat gegen 23.45 Uhr filmen und die Videosequenz anschliessend über einen Social-Media-Account veröffentlichen. Ein Zeuge (40) der Tat verständigte die Polizei, die am Tatort erschien und sofort ein Ermittlungsverfahren einleitete.»