Liverpool : Olivia (9) erschossen – Polizei nimmt 36-Jährigen wegen Mordverdachts fest

Die neunjährige Olivia wurde am Montag in ihrem Elternhaus erschossen.

Olivia wurde offenbar ein zufälliges Opfer in einem Bandenkrieg in der Liverpooler Unterwelt.

Im Fall der Anfang der Woche in der englischen Stadt Liverpool erschossenen neunjährigen Olivia hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Ein 36-Jähriger sei wegen Mordverdachts an dem Mädchen und zweifachen versuchten Mordes festgenommen worden, hiess es in einer Mitteilung der Merseyside Police am Freitag. Der Zugriff durch bewaffnete Beamte habe sich am Donnerstagabend ereignet. Der Verdächtige werde nun befragt.